На Украине мужчина получил год условно за неявку в военкомат из-за похмелья

Украинец получил условный срок — год лишения свободы — за неявку в военкомат. Причина была специфическая, но отчасти даже уважительная. Мужчина не рассчитал дозы спиртного и сильно напился накануне. Утром он проснулся с ужасным самочувствием, и весь день потребовался, чтобы восстановиться от ночных возлияний.

Об инциденте сообщают авторы украинской интернет-газеты «Страна». Отмечается, что инцидент рассматривался на заседании Красиловского районного суда Хмельницкой области. Подсудимый признался, что когда получил повестку, тут же достал бутылку и принялся за дело. Тем временем представители территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) ждали не пережившего стресс любителя крепкого. Не дождались.

«Накануне дня явки в ТЦК СП он напился, а на следующий день ему было плохо, поэтому он не явился по вызову», — говорится в решении суда.

Представ перед судом, бунтарь вынужденно одумался. Он заявил, что готов взять в руки автомат и отправиться на фронт. И добавил, что признает свою вину и искренне раскаивается. В результате рассмотрения дела мужчине вместо трех лет настоящей тюрьмы дали год условной, если точнее, год испытательного срока (вместо трех лет тюрьмы).

После начала российской спецоперации по защите Донбасса президент Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение, а потом законодательно запретил ведение любых переговоров с Москвой. Мужчинам от 18 до 60 лет не разрешается покидать страну, на поля боя их отправляют активно: повестки доставляют и домой и по месту работы, некоторых посылают в ТЦК прямо с улицы.

Ранее 5-tv.ru. сообщал, что двое украинцев утонули, пытаясь бежать из страны в Румынию.