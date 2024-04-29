Казахстан направит изъятые у олигархов деньги на ликвидацию последствий паводков

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Евгения Романова
Евгения Романова 60 0

Кабмин Казахстана вернул в доход государства изъятые у олигархов $90 млн

Казахстан направит изъятые у олигархов деньги на ликвидацию последствий паводков

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Эти средства пойдут на социальные цели, уточнили в Правительстве Республики.

Комитет по возврату активов генпрокуратуры Казахстана дополнительно обратил в доход государства 40 миллионов тенге (более 90 миллионов долларов — Прим.ред.). Об этом сообщила пресс-служба Правительства Республики в Telegram-канале.

«Комиссией одобрены соглашения о добровольном возврате государству незаконно приобретенных активов на общую сумму свыше 40 миллиардов тенге, из которых более 38 миллиардов составляют денежные средства, а также бизнес-центр в Астане стоимостью два миллиарда тенге», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти средства пойдут на социальные цели, в том числе на устранение последствий паводков.

Кроме того, комиссия по вопросам изъятия незаконно приобретенных активов одобрила подписание инвестиционных соглашений в размере семи миллиардов тенге (около 16 миллионов долларов — Прим.ред.).

В рамках него лица, попавшие под действие закона о возврате государству средств, построят два инфраструктурных объекта в городах Астане и Шымкенте. Это позволит создать рабочие места и обеспечить дополнительный приток налоговых поступлений, добавили в Кабмине.

Следует отметить, что в начале апреля в оренбургском Орске произошел прорыв дамбы, что привело к паводкам в России. Всего, по данным МЧС, они были зафиксированы в 39 российских регионах.

При этом с паводками столкнулся и Казахстан. В том числе сообщалось, что вода перелилась на частном водохранилище в Орске через дамбу на границе с республикой. В Казахстане также проводилась эвакуация людей из опасных зон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Там наш лидер заявил о том, что возврат активов государству не является пересмотром итогов приватизации.

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