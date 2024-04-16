Вода снова может прийти в Орск из-за перелива на границе с Казахстаном

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Евгения Романова
Евгения Романова 125 0

Власти Орска: перелив воды через дамбу произошел на границе с Казахстаном

Вода снова может прийти в Орск из-за перелива на границе с Казахстаном

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Тема:
Прорыв дамбы в Орске Паводки в регионах России

В поселке Тукай из-за угрозы подтопления объявлена эвакуация.

Вода перелилась на частном водохранилище через дамбу на границе с Казахстаном. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба администрации Орска.

«На частном водохранилище на границе с Казахстаном произошел перелив через дамбу. Вода может прийти в Орск по руслу реки Мендыбай», — говорится в сообщении.

Существует угроза подтопления оренбургского поселка Тукай, там объявлена эвакуация. Пункты временного размещения организованы в школах № 17 и 88. Эвакуированных привезут туда на муниципальных автобусах.

Прорыв дамбы в Орске

Прорыв первой дамбы в оренбургском Орске произошел вечером 5 апреля. Для помощи населению и ликвидации последствий мобилизованы все необходимые силы.

Всего, по данным МЧС, паводки были зафиксированы в 39 российских регионах. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. Массовая эвакуация в столице региона была объявлена 12 апреля в связи с угрозой затопления города. На следующий день уровень реки Украл возле Оренбурга достиг 1185 сантиметров, превысив опасную отметку.

Ранее 5-tv.ru писал, что Орск начали дезинфицировать после паводка. Улицы города, а также больницы и школы обрабатывают специальным раствором, чтобы предотвратить распространение инфекций после большого наводнения.

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