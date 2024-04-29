Новый этап взросления: для панды Катюши впервые открыли выход в уличный вольер

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 47 0

Для панды Катюши впервые открыли выход в уличный вольер

Фото, видео: Telegram / Московский зоопарк / Moscowzoo_official; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Теперь дочка Диндин будет осваивать новую территорию. Как ее обустроили?

Панда Катюша теперь совсем большая — отныне она самостоятельно может выходить в уличный вольер Московского зоопарка.

«Все лазалки проверены, все конструкции проверены. Так как она у нас очень любит кататься и спускаться с горки, добавлена горка еще одна», — рассказала директор зоопарка Светлана Акулова.

Рекомендации по обустройству дал китайский зоолог, который наблюдал за Катюшей после ее рождения.

Панда Катюша родилась в Москве в августе 2023 года. По данным последних замеров, малышка весит чуть больше 22 килограммов. С 8 марта ее могут увидеть все посетители Московского зоопарка. Катюша уедет в Китай, когда ей исполнится четыре года.

А родители малышки — Жуи и Диндин — живут в столичном зоопарке с 2019-го. В Россию они тоже прибыли из Китая, их переезд был приурочен к 70-летию установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что панда Катюша радуется новой игрушке в вольере.

+12° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
91.78
-0.23 98.03
-0.69
Месяц красоты: когда в мае 2024 делать стрижку на успех и финансовую удач...

Последние новости

1:19
«Традиционная тактика»: российскому участнику заседания ГА ООН в Нью-Йорке не выдали визу США
1:05
«Вижу вместо вас инопланетянку»: как Катя Лель связана с потусторонним миром
0:52
«Вбить клин между Европой и США»: Си Цзиньпин отправится в европейское турне
0:38
«Отжал мой картофельный заводик»: Рудковская заявила о предательстве лучшего друга семьи
0:24
Чехия обвинила Россию во взрывах на складах со снарядами для ВСУ
0:10
В Пулково прокомментировали запрет на упаковку багажа в пищевую пленку

Сейчас читают

Выставка трофейных боевых машин готовится к открытию в Парке Победы
«Тяжеловато»: сын Юрия Куклачева с последними новостями о состоянии отца
«Спасают свою шкуру любой ценой»: военный эксперт назвал причины отступления ВСУ
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео