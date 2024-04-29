Новый этап взросления: для панды Катюши впервые открыли выход в уличный вольер

Теперь дочка Диндин будет осваивать новую территорию. Как ее обустроили?

Панда Катюша теперь совсем большая — отныне она самостоятельно может выходить в уличный вольер Московского зоопарка.

«Все лазалки проверены, все конструкции проверены. Так как она у нас очень любит кататься и спускаться с горки, добавлена горка еще одна», — рассказала директор зоопарка Светлана Акулова.

Рекомендации по обустройству дал китайский зоолог, который наблюдал за Катюшей после ее рождения.

Панда Катюша родилась в Москве в августе 2023 года. По данным последних замеров, малышка весит чуть больше 22 килограммов. С 8 марта ее могут увидеть все посетители Московского зоопарка. Катюша уедет в Китай, когда ей исполнится четыре года.

А родители малышки — Жуи и Диндин — живут в столичном зоопарке с 2019-го. В Россию они тоже прибыли из Китая, их переезд был приурочен к 70-летию установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что панда Катюша радуется новой игрушке в вольере.