В Польше подсчитали доходы от членства в Евросоюзе

Сколько денег получила страна за 20 лет?

Членство Польши стоило Европейскому союзу 161,6 миллиарда евро за 20 лет. Об этом говорят данные на сайте польского Минфина.

Государство стало крупнейшим получателем трансфертов из бюджета ЕС, забрав больше 13% всех выплат.

Страна вошла в Евросоюз первого мая 2004 года. Исходя из данных Министерства финансов, с этого момента и до конца прошлого года Польша получила 245,5 миллиарда евро из бюджета организации, а также уплатила членские взносы на сумму 83,7 миллиарда.

В результате положительный баланс страны достигает более 161 миллиарда евро. Помимо этого, вливания из бюджета объединения на протяжении 20 лет составляли около 2,1% национального ВВП.

После реализации судебной реформы в начале прошлого года Польше разблокировали один из крупнейших траншей за все время членства из средств Национального плана восстановления — около 6,2 миллиарда евро.

В рейтинге основных реципиентов средств Евросоюза за Польшей следуют Испания, Франция и Италия с долей примерно 12% каждая из стран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Польше обнаружили авиабомбу возле АЗС: идет экстренная эвакуация людей.