В Польше подсчитали доходы от членства в Евросоюзе

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 60 0

Минфин Польши: членство в ЕС принесло Польше более 160 миллиардов евро

В Польше подсчитали доходы от членства в Евросоюзе

Фото: www.globallookpress.com / Jens Kalaene

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Сколько денег получила страна за 20 лет?

Членство Польши стоило Европейскому союзу 161,6 миллиарда евро за 20 лет. Об этом говорят данные на сайте польского Минфина.

Государство стало крупнейшим получателем трансфертов из бюджета ЕС, забрав больше 13% всех выплат.

Страна вошла в Евросоюз первого мая 2004 года. Исходя из данных Министерства финансов, с этого момента и до конца прошлого года Польша получила 245,5 миллиарда евро из бюджета организации, а также уплатила членские взносы на сумму 83,7 миллиарда.

В результате положительный баланс страны достигает более 161 миллиарда евро. Помимо этого, вливания из бюджета объединения на протяжении 20 лет составляли около 2,1% национального ВВП.

После реализации судебной реформы в начале прошлого года Польше разблокировали один из крупнейших траншей за все время членства из средств Национального плана восстановления — около 6,2 миллиарда евро.

В рейтинге основных реципиентов средств Евросоюза за Польшей следуют Испания, Франция и Италия с долей примерно 12% каждая из стран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Польше обнаружили авиабомбу возле АЗС: идет экстренная эвакуация людей.

+12° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
91.78
-0.23 98.03
-0.69
Месяц красоты: когда в мае 2024 делать стрижку на успех и финансовую удач...

Последние новости

1:19
«Традиционная тактика»: российскому участнику заседания ГА ООН в Нью-Йорке не выдали визу США
1:05
«Вижу вместо вас инопланетянку»: как Катя Лель связана с потусторонним миром
0:52
«Вбить клин между Европой и США»: Си Цзиньпин отправится в европейское турне
0:38
«Отжал мой картофельный заводик»: Рудковская заявила о предательстве лучшего друга семьи
0:24
Чехия обвинила Россию во взрывах на складах со снарядами для ВСУ
0:10
В Пулково прокомментировали запрет на упаковку багажа в пищевую пленку

Сейчас читают

Выставка трофейных боевых машин готовится к открытию в Парке Победы
«Тяжеловато»: сын Юрия Куклачева с последними новостями о состоянии отца
«Спасают свою шкуру любой ценой»: военный эксперт назвал причины отступления ВСУ
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео