Испорченный шашлык может привести к шизофрении: как это возможно

Отравление — это далеко не самое страшное, к чему может привести подгоревшее мясо.

Если отравление мясом вызвали бактерии Toxoplasma gondii, то через несколько лет у человека могут возникнуть проблемы с памятью и умственными способностями. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на исследования чешских ученых.

Эти микроорганизмы чаще всего попадают в человеческий организм через испорченную свинину и баранину. Вредные токсоплазмы могут надолго остаться в нем, а также спровоцировать развитие нарушений когнитивных функций или шизофрении.

К такому выводу ученые из Карлова университета пришли после проведенных исследований. Они изучили когнитивные функции тех, кто переболел токсоплазмозом.

Согласно результатам, переболевшие дольше думали над вопросами специального неврологического теста. Ученые сделали выводы, что интеллект или память могли пострадать после перенесенной болезни.

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