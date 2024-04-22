Брусничный или горчичный? От какого вида маринада можно страшно отравиться

На майские праздники многие собираются для того, чтобы от души наесться шашлыка. Однако готовить его лучше самостоятельно — иначе выходные сильно испортятся.

Магазинный шашлык в маринаде может быть опасен для здоровья, так как его некоторые «компоненты» бывают достаточно своеобразны. Об этом NEWS.ru рассказал преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

Специалист отметил, что приготовить домашнее и безопасное мясо в маринаде иногда бывает проблематично — не хватает времени или умений. Тогда любители шашлыка покупают блюдо в магазине, порой отдавая предпочтение достаточно «экзотичным» вариантам: в последнее время популярны брусничный маринад, медово-горчичный и другие.

Как объяснил эксперт, в магазине мясо может испортиться, и, чтобы скрыть «преступление», сотрудники добавляют в смесь килограммы соли и литры уксуса, а также огромное количество консервантов и красителей.

«А помимо мерзкого вкуса мясо из подобного маринада опасно риском развития почечной недостаточности, артериальной гипертензии, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и панкреатита», — поделился врач.

Человек может потерять много жидкости, повышая тем самым риск гипертонического криза и тромбообразования. Кроме того, некоторые специалисты помимо использования «губящего» маринада значительно экономят на мясе, оставляя почти один жир. Это приводит к развитию атеросклероза, нарушающего кровоток в тканях человека.

«К сожалению, из-за химии и уксуса может начать окисляться упаковка, в которой находится шашлык, что может привести к тяжелейшему отравлению, вплоть до развития сердечной, почечной и печеночной недостаточности», — предупредил Александр Умнов.

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