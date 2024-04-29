Новые проблемы? У Кологривого долг перед налоговой почти в 1,4 миллиона рублей

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 3 392 0

У Никиты Кологривого долг перед налоговой почти в 1,4 миллиона рублей

Новые проблемы? У Кологривого долг перед налоговой почти в 1,4 миллиона рублей

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Актер и раньше признавался, что не умеет обращаться с деньгами, но масштабы оказались серьезнее, чем предполагали поклонники.

У Никиты Кологривого назревают новые неприятности — у него долг перед налоговой почти в 1,4 миллиона рублей, как удалось выяснить 5-tv.ru. Актер и раньше признавался, что не умеет обращаться с деньгами, но масштабы оказались серьезнее, чем предполагали поклонники.

Федеральная Налоговая Служба пока не отправила запрос в прокуратуру с какими-либо требованиями, время у артиста, чтобы погасить задолженность, еще есть.

У Никиты Кологривого долг перед налоговой почти в 1,4 миллиона рублейУ Никиты Кологривого долг перед налоговой почти в 1,4 миллиона рублей. Фото: 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Никита Кологривый признался в изменах жене и романе с Муцениеце. По словам артиста, их отношения длились недолго.

«Можно сказать, что это был роман, если это кому-то нравится. Но он как был, так и сплыл. Недолгий совершенно. Я думаю, что это потребность всех артистов, которые играют пары в кино. Это такая помощь игре, поиск тепла», — признался он в интервью блогеру Лауре Джугелии на ее авторском YouTube-канале.

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