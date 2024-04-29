На Украине сообщили о взрывах в Одессе
Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.
Фото: www.globallookpress.com / Eyad Al Baba
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Взрывы прогремели в Одессе на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание «Страна.ua».
Прежде сообщалось о взрывах в Полтавской области на северо-востоке Украины произошли взрывы. Как заявил глава администрации региона Филипп Пронин в своем Telegram-канале, соответствующие звуки слышали в Миргородском районе. До этого в Полтавской области была объявлена воздушная тревога, длившаяся 45 минут.
Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.
Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия России нанесла удары по гостинице с наемниками ВСУ и Судостроительному заводу имени 61 коммунара в Николаеве.
Читайте также
58%
-0.23 98.03
-0.69
Нашли ошибку?