На Украине сообщили о взрывах в Одессе

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 249 0

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

На Украине сообщили о взрывах в Одессе

Фото: www.globallookpress.com / Eyad Al Baba

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Взрывы прогремели в Одессе на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание «Страна.ua».

Прежде сообщалось о взрывах в Полтавской области на северо-востоке Украины произошли взрывы. Как заявил глава администрации региона Филипп Пронин в своем Telegram-канале, соответствующие звуки слышали в Миргородском районе. До этого в Полтавской области была объявлена воздушная тревога, длившаяся 45 минут.

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия России нанесла удары по гостинице с наемниками ВСУ и Судостроительному заводу имени 61 коммунара в Николаеве.

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