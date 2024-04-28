Подполье заявило об ударе России по местам скопления наемников в Николаеве
Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по отелю с наемниками и заводу ВСУ в Николаеве
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
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На объектах находилось свыше 20 иностранных боевиков.
Армия России нанесла удары по гостинице с наемниками ВСУ и Судостроительному заводу имени 61 коммунара в Николаеве. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
«Николаевцы сообщают, что взрывы видны в направлении завода имени 61 коммунара, где, по сведениям сопротивления, жили и тренировались морпехи. Также там происходила сборка водных дронов», — сказал он.
Наши бойцы наносили удары в 4:30 28 апреля, взрыв с повторном детонацией произошел в стороне речного порта Николаева. Примерно месяц назад там проводились разгрузочно-погрузочные работы. Там также прошло два состава по 20 цистерн в каждом с горче-смазочными материалами.
Кроме того, третий удар наши бойцы нанесли по гостинице. По данным Лебедева, там проживало более двух десятков англоязычных иностранных наемников.
Спецоперация России на Украине
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские войска нанесли 35 групповых ударов по объектам на Украине за неделю. Поражены пункты временной дислокации боевиков ВСУ и иностранных наемников.
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