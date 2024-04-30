«Однажды наступит»: Дугин сравнил сюжет «Матрицы» или «Терминатора» с будущим Запада

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 122 0

Философ Дугин сравнил сюжет «Матрицы» или «Терминатора» с будущим Запада

«Однажды наступит»: Дугин сравнил сюжет «Матрицы» или «Терминатора» с будущим Запада

Фото: www.globallookpress.com / null

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Почему российский философ считает, что западным странам не стоит ждать светлого будущего?

В американских фильмах описано будущее Запада, и ни одна из футуристических кинокартин не показывает его светлого традиционного будущего. Скорее всего, грядущие дни Запада будут похожи на фильмы «Терминатор» и «Матрица». Об этом заявил российский философ Александр Дугин в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном.

Философ напомнил, что все научные фантазии XIX века осуществили в XX, поэтому этот жанр очень реалистичен.

В особенности ближайшее будущее Запада хорошо отображают фильмы «Терминатор» и «Матрица».

«Будущего с постчеловеком, или с необязательным наличием человека, или с искусственным интеллектом», — указал Дугин.

Философ отметил, что у Голливуда нет фильмов о будущем Запада, где он возвращается к традиционной жизни с процветанием и многодетными семьями.

«Все находится в тени, в черном цвете. Так что если вы привыкли красить все в черный цвет, особенно в будущем, то это черное будущее однажды наступит. Я думаю, что это тот самый факт, которого нам не избежать. Либо „Матрица“, либо искусственный интеллект, либо „Терминатор“. Так что выбор выходит за рамки человечества. И это не просто фантазия, как мне кажется», — заявил Дугин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дугин назвал причину кризиса в англоговорящих странах.

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