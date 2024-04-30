Вновь бабушка: дочь Волковой родила еще одного ребенка от женатого мужчины

У «зятя» артистки еще двое детей от законной супруги.

Актриса Екатерина Волкова раскрыла неприятную правду об отношениях своей дочери Валерии с женатым возлюбленным. К 50-летию артистка получила подарок от наследницы — внука.

Теперь у Валерии двое детей от ее несвободного избранника. И мало того, что мужчина никак не может уйти от бывшей, у него есть еще двое наследников, которых родила та самая законная супруга.

На шоу Леры Кудрявцевой и Тимура Еремеева Екатерина Волкова призналась, что внуки носят ее фамилию, оба Волковы. На удивленные взгляды коллег и ведущих актриса ответила растерянностью.

Сказала, что, к счастью, у нее много своих дел и работы, поэтому в отношения дочки не лезет, лишних вопросов не задает и принимает все как должное.

По словам Волковой, она чувствует себя бабушкой четверых. Но ситуация все равно сложная. Звезда, например, хочет брать всех на премьеры и другие мероприятия, но рискует спровоцировать конфликт между дочерью и женой зятя. Артистку закономерно спросили, почему женатый мужчина завел новую семью, стал отцом, но не женился на Валерии, да еще и продолжает находиться в браке с другой.

«Она не дает развода… Некоторые женщины считают: ‚Вот это ты мне должен — заплати пять миллионов, тогда получишь отступную"», — заявила Волкова.

Алла Довлатова и Лера Кудрявцева тут же нахмурились и принялись осуждать кавалера. Отметили, что он давно мог бы обратиться в суд и получить развод. Даже если супруга отказывается разойтись мирно.

И добавили, что у зятя есть дети, которым он действительно должен. Как и женщине, которая воспитывает его наследников. Волковой осталось только защищать выбор дочери и ее многодетного бойфренда.

Она подчеркнула, что финансово зять вкладывается в содержание всех своих детей. В студии все поняли, что развод приведет его к потере части собственности и указали его страх перед судом.

Екатерина Волкова родила Валерию в первом юном браке. Затем встречалась с театральным режиссером Эдуардом Бояковым, а потом вышла замуж за кинопродюсера Сергея Члиянца. В третьем браке звезды с писателем Эдуардом Лимоновым на свет появились сын Богдан и дочь Александра.

Пара рассталась, когда актриса была беременна девочкой. Известно, что в 2015 году Волкова также заводила отношения с бизнесменом Василием Дюжевым, но роман протянул недолго. Сегодня у многодетной мамы есть еще и четыре, как она сказала, внука.

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