Дмитрий Кокорев покинул пост главного тренера хоккейного клуба «Сочи» Сегодня, 14:08 | Екатерина Долганова Спорт 35 35

В чем причина его ухода? И кто займет его место?

Фото: Феоктистов Дмитрий / ТАСС

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Дмитрий Кокорев покинул пост главного тренера хоккейного клуба «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба организации. «Хоккейный клуб „Сочи“ благодарит Дмитрия Александровича за высокий профессионализм и проделанную работу. Желаем успехов на тренерском пути!» — говорится в сообщении. Тренер покидает пост в связи с истечением срока действия контракта 30 апреля. Он возглавлял «Сочи» с января 2023 года. Также сообщается об уходе ассистента главного тренера Александра Гольца и тренера по физической подготовке Николая Пронина. В прошедшем сезоне клуб занял десятое место в таблице Западной конференции и не смог отобраться в плей‑офф. Дмитрий Кокорев — российский хоккеист, защитник, дебютировавший в московском клубе «Динамо». Также играл в составе команд «Сибирь», «Химик» и «Спартак». До 2021 года тренировал юношеские и юниорские сборные России. Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что «Металлург» третий раз в истории завоевал Кубок Гагарина.