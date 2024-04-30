Предательство, одиночество и алкоголь: что случилось с Ириной Отиевой

У нее была красота, талант, слава и деньги, но не было лишь одного — счастья. Как так вышло? Куда пропала звезда русского джаза?

Ирина Отиева — одна из самых ярких и экстравагантных джазовых певиц советской и российской эстрады. От нее всегда исходила сильная энергия и жизнелюбие, которые зрители чувствовали даже с экрана телевизора. Она была красива и талантлива, поэтому как только Ирина появлялась на сцене, то все внимание было приковано только к ней.

Пик популярности Отиевой пришелся на лихие 90-е, однако сейчас о певице почти никто не помнит. Как начинался творческий путь звезды русского джаза, и почему она внезапно пропала со всех радаров?

Ранние годы

Ирина родилась в 1958 году в городе Тбилиси, но в армянской семье. Настоящая фамилия отца певицы — Отиян, по национальности она армянка. Более того, по отцу корни уходят в древнюю княжескую династию Аматуни. Позже в студенческие годы Ирина сознательно изменила фамилию на российский манер.

Будущая звезда родилась в семье медиков. У Ирины также есть старшая сестра, которая в итоге пошла по стопам родителей и выбрала медицину.

От младшей сестры родители ожидали того же, однако девушка с самого детства мечтала о сцене. Ирина даже ходила в музыкальную школу с ранних лет, где педагоги уже тогда отметили огромный потенциал у девочки.

В 17 юную вокалистку отпустили в Москву на джазовый фестиваль, в котором ей удалось занять первое место. После этого ее сразу же пригласили в «Гнесинку», причем без экзаменов.

Фото: © РИА Новости / Ю. Луньков

Заслуженная популярность

После обучения певица стала давать выступления в джазовом оркестре. Ирина также записала песню для кинофильма «Вам и не снилось», что внесло свою лепту в растущую популярность артистки. Однако свой главный хит она спела в 1984 году — он называется «Музыка — моя любовь».

Позже Ирина основала свою собственную группу «Стимул-Бэнд», с которой гастролировала по Европе, Азии, США и Южной Америке, благодаря чему у нее появились фанаты в разных странах мира.

Отиева обладает роскошным вокалом в три с половиной октавы, поэтому ее успех, можно сказать, был вопросом времени.

После развала СССР карьера Ирины еще больше поднялась в гору, а гонорары выросли в разы. Она активно выступала на телевидении, участвовала в главных проектах страны — это и «Песни года», и «Старые песни о главном».

Отиева также побывала и в «Музыкальном ринге»: там она сражалась за первенство с Ларисой Долиной, а потом и с Сосо Павлиашвили. Кроме того, она даже выступала на одной сцене с Рэем Чарльзом.

Да, в это время всенародной любимицей считалась Пугачева, однако любители джаза прекрасно знали имя Ирины Отиевой и ценили ее талант.

Фото: ИТАР-ТАСС / ТАСС

В 1996 году звезда отметила 20-летие своей карьеры и выпустила последний альбом. Позже Отиевой присвоили звание заслуженной артистки РФ,

У нее было все — и красота, и талант, и деньги, и слава, и поклонники. Ее жизнь со стороны была похожа на сказку, о которой большинство женщин в советском союзе не могли и мечтать, но что-то в этот период сломалось в Ирине.

В нулевых Отиева решила прекратить свою творческую карьеру и с головой ушла в преподавание в Академии имени Гнесиных.

Фото: © РИА Новости / Н. Синицына

Одиночество и алкоголь

Многие полагают, что причиной ухода артистки со сцены стала усталость, так как, несмотря на славу и успех, в таком бешеном ритме работы очень легко выгореть эмоционально и физически.

Однако люди стали бить тревогу только тогда, когда певица полностью пропала со всех радаров. Журналисты даже начинали целые расследования, чтобы выяснить, куда же пропала знаменитость.

В итоге им удалось выяснить, что Ирина сама отгородилась от мира и живет в одиночестве. По словам многих знакомых Ирины, она очень одинока, из-за чего стала злоупотреблять алкоголем.

Позже стали известны подробности личной жизни Отиевой. Известно, что в юности у нее был роман с композитором Александром Пищиковым, который был старше ее на 15 лет.

«Мы работали в ресторане «Арбат». Ей было 18 лет, училась в «Гнесинке», — рассказывал он в одном из интервью спустя много лет.

В тех отношениях были и измены с обеих сторон, и аборт. Все эти события не могли не отразиться на состоянии Ирины. Более того, мать Отиевой оказалась против их брака, поэтому в итоге пара рассталась.

С другим мужчиной — концертным директором Алексеем Данченко, артистка рассталась в 1996 году, однако в том же году она родила дочь по имени Злата.

Неизвестно точно, кто именно является отцом девочки, однако сама Ирина как-то обмолвилась, что отец ребенка был женат.

После этого у Отивой начались романы с молодыми людьми, которые были намного младше нее. В итоге эти отношения заканчивались расставанием, из-за чего Ирина пристрастилась к спиртному и стала очень редко выходить из дома. Ходят слухи, что здесь также имеют место обиды на ее коллег.

Певица как-то призналась, что переломным моментом в ее жизни стал юбилей, когда ей исполнилось 50 лет. О ней тогда забыли все друзья.

Особенно артистка была обижена на Ларису Долину, Игоря Крутого и Александра Серова. После этого свои юбилеи Отиева не отмечает, а с бывшими друзьями не общается.

На данный момент Отиева все также ведет затворнический образ жизни и живет на одну пенсию.

Когда к звезде приехала съемочная группа одного популярного телешоу, им удалось заснять несчастную, погасшую и уставшую от жизни женщину. В этой даме было уже крайне сложно узнать ту яркую, модную и энергичную джазовую певицу.

Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova

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