Преследовал и угрожал: появились подробности нападения на женщину в ТЦ в Москве
Мужчина, напавший на бывшую жену в ТЦ в Москве, преследует ее два года
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
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Фото окровавленной примерочной (18+) шокировало общественность.
Мужчина, напавший на свою бывшую жену в одном из торговых центров Москвы, давно преследует ее и постоянно угрожает. Об этом пострадавшая рассказала в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.
Нападение произошло накануне в торговом центре на улице Святоозерская. Во время ссоры в примерочной злоумышленник ударил ножом экс-супругу и попытался сбежать, но был задержан в тот же вечер в Люберцах. Женщину госпитализировали в одну из столичных клиник.
По словам Лидии, супруги развелись два года назад, однако мужчина не смирился с этим, буквально преследовал ее и угрожал. Лидия даже обращалась к правоохранителям и писала на бывшего мужа заявление в полицию.
Известно, что у пары есть общий ребенок.
Бывший супруг напал на женщину в примерочной.
Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело в связи с покушением на убийство. Задержанному в ближайшее время предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Подмосковье на мужчину напали с ножом в электричке.
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