Старость — не радость: почему с возрастом портится голос

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 40 0

Оториноларинголог Елисеев: голос стареет вместе с человеком

Старость — не радость: почему с возрастом портится голос

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Zoonar.com/Denys

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Молчание или чрезмерная разговорчивость также приводят к ускоренным изменениям голоса.

У большинства людей голосовые связки меняются с возрастом и стареют вместе с человеком. Мышечный тонус снижается во всем организме, в том числе и в гортани. Как поддержать голос в привычном состоянии сообщил aif.ru врач-оториноларинголог Олег Елисеев.

По словам специалиста, для сохранения своих связок, необходимо минимизировать стрессы и хорошо высыпаться.

Также нужно следить за здоровьем, так как воспаления в носоглотке, полости носа, рта и болезни в области легких способны навредить и ускорить старение голоса.

Большой проблемой, отмечает врач, является часто молчание. С возрастом люди реже разговаривают, из-за этого мышцы гортани работают все меньше. Чтобы избежать проблем, можно заменить беседы на чтение вслух. Однако частое использование тоже неблагоприятно в связи с образованием отеков.

У женщин старше 60 лет замечают изменения в виде смещения голоса в сторону низких частот и ослабление силы, для мужчин характерным является сужение частотного диапазона.

Елисеев рекомендует следить за образом жизни и сферой деятельности. Чрезмерное употребление алкоголя или курение негативно влияет на связки.

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