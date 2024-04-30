Оториноларинголог Елисеев: голос стареет вместе с человеком
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Zoonar.com/Denys
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Молчание или чрезмерная разговорчивость также приводят к ускоренным изменениям голоса.
У большинства людей голосовые связки меняются с возрастом и стареют вместе с человеком. Мышечный тонус снижается во всем организме, в том числе и в гортани. Как поддержать голос в привычном состоянии сообщил aif.ru врач-оториноларинголог Олег Елисеев.
По словам специалиста, для сохранения своих связок, необходимо минимизировать стрессы и хорошо высыпаться.
Также нужно следить за здоровьем, так как воспаления в носоглотке, полости носа, рта и болезни в области легких способны навредить и ускорить старение голоса.
Большой проблемой, отмечает врач, является часто молчание. С возрастом люди реже разговаривают, из-за этого мышцы гортани работают все меньше. Чтобы избежать проблем, можно заменить беседы на чтение вслух. Однако частое использование тоже неблагоприятно в связи с образованием отеков.
У женщин старше 60 лет замечают изменения в виде смещения голоса в сторону низких частот и ослабление силы, для мужчин характерным является сужение частотного диапазона.
Елисеев рекомендует следить за образом жизни и сферой деятельности. Чрезмерное употребление алкоголя или курение негативно влияет на связки.
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