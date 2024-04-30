Суд ООН не стал принимать меры против Германии из-за поставок оружия Израилю

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 39 0

Суд ООН отклонил иск Никарагуа о мерах против ФРГ из-за военной помощи Израилю

Суд ООН не стал принимать меры против Германии из-за поставок оружия Израилю

Фото: www.globallookpress.com

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В иске от Никарагуа утверждалось, что ФРГ способствует геноциду палестинцев в секторе Газа.

Международный суд ООН отклонил иск Никарагуа против Германии из-за военной помощи Израилю. Об этом заявил председатель суда Наваф Салам.

По его словам, суд пришел к выводу, что «обстоятельства в том виде, в котором они представлены, не являются таковыми, чтобы требовать осуществления полномочий по статье 41 Статута для указания обеспечительных мер».

В иске Никарагуа от 1 марта говорилось о якобы нарушении Германией конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него в отношении сектора Газа.

Посол Никарагуа в Нидерландах Карлос Аргуэльо Гомес потребовал от суда обязать ФРГ прекратить военные поставки Израилю, так как они могут быть использованы в нарушение международного гуманитарного права.

Также Гомес потребовал обязать Германию возобновить поддержку и финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

В свою очередь официальный представитель правительства и МИД Германии Вольфганг Бюхнер заявил о неправомерности иска Никарагуа и отверг обвинения в адрес своей страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США заявили об отсутствии доказательств геноцида со стороны Израиля в секторе Газа.

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