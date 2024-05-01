От SHAMAN до Гагариной: как изменились звезды с приходом популярности

До взлета карьеры эти артисты выглядели совсем не так, как сейчас.

Многие звезды до своей популярности выглядели совсем иначе. Издание KP.RU выяснило, как выглядели некоторые артисты на заре своей карьеры и какими стали сейчас.

SHAMAN

SHAMAN. Фото: Тараканов Вадим / ТАСС; www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Десять лет назад Ярослав Дронов выслушивал на шоу «Голос» советы от наставников. Скромный парень всегда мечтал о сцене, и она его приняла с распростертыми объятиями. Сейчас SHAMAN самый востребованный исполнитель в российской эстраде. За годы карьеры молодой человек полностью сменил имидж: перекрасил волосы в блонд, выбрил виски. В подборе одежды исполнитель делает акцент на силу, уверенность, что соответствует текстам его песен, которые становятся своего рода гимном для россиян.

Полина Гагарина

Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com / Darya Orlova; Pavel Kashaev

Эта певица когда-то выглядела совсем иначе. В начале своего пути Полина Гагарина была брюнеткой крупного телосложения. После прихода популярности, артистка значительно похудела, стала заниматься спортом и перекрасилась в блондинку. Стиль звезды тоже потерпел изменения. Гагарина стала одеваться ярче и смелее.

Владимир Пресняков

Владимир Пресняков. Фото: Рухадзе Анатолий / ТАСС; www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

В 90-е годы он покорил публику песнями «Странник» и «Стюардесса по имени Жанна». Тогда Владимир выглядел бунтарски: длинные взъерошенные волосы, прозрачные майки, кожаные элементы одежды и банданы. Сейчас Пресняков-младший словил вторую волну былой славы, но выглядит он значительно солидней. Мужчина отрастил бороду, изменил стиль одежды на более сдержанный, часто носит очки.

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