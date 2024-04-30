Частный сектор полыхает на окраине Улан-Удэ: огонь охватил десять тысяч «квадратов»

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 260 0

Частный сектор полыхает на окраине Улан-Удэ

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пивоваров; Telegram / МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

На месте работают экстренные службы.

Мощный пожар вспыхнул на окраине Улан-Удэ. Там воспламенились дома и надворные постройки. Пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале рассказала подробности.

«Огонь распространился на 20 жилых домов и хозяйственных построек», — сообщили в ведомстве.

На кадрах с места происшествия видно, что огонь сжигает все до тла. Деревянные дома просто рассыпаются на части.

На месте инцидента работают более 70 человек и 19 единиц техники.

До этого мэр города Игорь Шутенков сообщал, что загорелась часть микрорайона Бурвод. По его словам, причиной стал сильный ветер, который также нарушил энергоснабжение, разрушил множество заборов и кровлю некоторых домов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пропавший в Бурятии четырехлетний мальчик найден мертвым.

+17° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
91.78
-0.23 98.03
-0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:40
Умер продюсер рок-группы «Кино» Андрей Тропилло
12:37
Вадим Епанчинцев стал главным тренером хоккейного клуба «Сибирь»
12:21
«Компетенции давно утеряны»: политолог объяснил отставание США от РФ в атомной сфере
12:02
Открылась выставка трофейного вооружения и техники в Парке Победы в Москве
12:01
В подполье объяснили проверки СБУ в Киеве слухами о госперевороте
11:45
Путин 1 мая присвоил звания Героев Труда и знаки «За успехи в труде»

Сейчас читают

Откачали четыре литра жира: чем грозит певице Бьянке экстремальная липосакция
От SHAMAN до Гагариной: как изменились звезды с приходом популярности
Будущая невеста? Как относится Ирина Дубцова к девушке своего сына
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео