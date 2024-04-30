Частный сектор полыхает на окраине Улан-Удэ: огонь охватил десять тысяч «квадратов»

На месте работают экстренные службы.

Мощный пожар вспыхнул на окраине Улан-Удэ. Там воспламенились дома и надворные постройки. Пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале рассказала подробности.

«Огонь распространился на 20 жилых домов и хозяйственных построек», — сообщили в ведомстве.

На кадрах с места происшествия видно, что огонь сжигает все до тла. Деревянные дома просто рассыпаются на части.

На месте инцидента работают более 70 человек и 19 единиц техники.

До этого мэр города Игорь Шутенков сообщал, что загорелась часть микрорайона Бурвод. По его словам, причиной стал сильный ветер, который также нарушил энергоснабжение, разрушил множество заборов и кровлю некоторых домов.

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