Достали из стиральной машинки: пропавший в Бурятии четырехлетний мальчик найден мертвым

Столица республики — Улан-Удэ — стоит на ушах после трагических вестей. Мальчик пропал накануне — 27 апреля.

Четырехлетний мальчик, пропавший накануне в столице республики Бурятии Улан-Удэ, найден мертвым. Пост с трагическими вестями опубликовала поисковая организация «ЛизаАлерт» в своем Telegram-канале.

«Найден. Погиб. Приносим соболезнования всем родным и близким», — выразили сочувствие волонтеры организации.

Следственный Комитет России сообщил, что тело ребенка было найдено в стиральной машинке, которая стояла в гараже, пристроенном к дому. Причина смерти будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Асбесте школьник умер на уроке физкультуры. Прокуратура проводит проверку по факту происшествия.