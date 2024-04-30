Температура, рвота, пульс 120: беременную Устиненко экстренно госпитализировали
Беременную Алиану Устиненко экстренно госпитализировали
Фото: ВКонтакте / Алиана Устиненко / alianaus1001
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Звезда «Дома-2» переживает из-за вероятности начала преждевременных родов. Что с ней случилось?
Беременная выпускница «Дома-2» Алиана Устиненко сообщила подписчикам в Сети, что ее госпитализировали с высокой температурой.
Блогер пожаловалась на высокую температуру, тошноту, изжогу и ломоту в теле. Устиненко находится на 35-й неделе беременности, роды совсем близко, но из-за инфекции могут наступить раньше положенного времени.
«Температура, рвота, пульс 120, малышка сильно пинается. Вызвали скорую», — сообщила Устиненко.
Знаменитость отметила свои переживания по поводу необходимости кесарево сечения, ведь совсем не хочет появления малыша на свет таким способом.
«Насколько я знаю, с температурой нельзя рожать. Если начинаются роды и температура, по-моему, делают кесарево. Я не хочу кесарево», — пожаловалась Алиана.
Женщина также сообщила, что ее годовалая дочь тоже сидит дома с температурой около 40 градусов. Она переживает, что девочка находится без ее поддержки в такое тяжелое время.
Предположительно, мать с дочерью заразились вирусной инфекцией во время празднования дня рождения малышки.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что родители Либерж Кпадону рыдали на похоронах 36-летней дочери.
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