Температура, рвота, пульс 120: беременную Устиненко экстренно госпитализировали

Звезда «Дома-2» переживает из-за вероятности начала преждевременных родов. Что с ней случилось?

Беременная выпускница «Дома-2» Алиана Устиненко сообщила подписчикам в Сети, что ее госпитализировали с высокой температурой.

Блогер пожаловалась на высокую температуру, тошноту, изжогу и ломоту в теле. Устиненко находится на 35-й неделе беременности, роды совсем близко, но из-за инфекции могут наступить раньше положенного времени.

«Температура, рвота, пульс 120, малышка сильно пинается. Вызвали скорую», — сообщила Устиненко.

Знаменитость отметила свои переживания по поводу необходимости кесарево сечения, ведь совсем не хочет появления малыша на свет таким способом.

«Насколько я знаю, с температурой нельзя рожать. Если начинаются роды и температура, по-моему, делают кесарево. Я не хочу кесарево», — пожаловалась Алиана.

Женщина также сообщила, что ее годовалая дочь тоже сидит дома с температурой около 40 градусов. Она переживает, что девочка находится без ее поддержки в такое тяжелое время.

Предположительно, мать с дочерью заразились вирусной инфекцией во время празднования дня рождения малышки.

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