«Люди, что с вами?» — Кудрявцева повздорила с фанатами из-за своей дочери
Кудрявцева повздорила с фанатами из-за критики фотографии ее дочери
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Фанаты посчитали, что знаменитость перестаралась с ретушью снимка наследницы.
Телеведущая Лера Кудрявцева разместила в личном блоге нарисованный портрет своей дочери Маши. Не все восхитились работой, большая часть подумала, что и вовсе знаменитая мама наложила на снимок наследницы огромное количество фильтров. Издание KP.RU обратило и опубликовало у себя фотографию ребенка.
На портрете девочка в костюме принцессы стоит с короной на голове.
«Моя принцесса!» — подписала картину Кудрявцева.
Подписчики же не оценили пост телеведущей, а начали писать свои критикующие комментарии.
«Мне без этой гламурной мишуры больше нравилась. Теперь, как все»;
«Зачем ребенку эти фильтры»;
«А что тут красивого», — написали подписчики телеведущей.
Такие комментарии не заставили долго ждать ответа Кудрявцевой.
«Это нарисованная картина. Люди, что с вами?» — ответила телеведущая.
Ранее 5-tv.ru писал, что Ливанов довел Кудрявцеву до слез.
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