Несладкая жизнь Никиты Панфилова: как актер узнал об измене жены от маленького сына

Артист признавался, что бился за сохранение семьи до последнего. Но так ли это на самом деле?

За плечами звезды сериалов «Мажор», «Лихач» и «Сладкая жизнь» Никиты Панфилова два неудачных брака. Сейчас артист связал себя узами брака в третий, как надеется, последний раз в жизни. Его избранницей стала Ксения. Но почему же прошлые союзы дали трещину? Оказалось, что в жизни актера часто были измены.

Разводы Никиты Панфилова

Первой избранницей Панфилова стала актриса Вера Бабенко. Однако брак просуществовал недолго и с треском развалился. Изначально Панфилов говорил, что двум актерам очень сложно ужиться вместе, но несколько лет назад он назвал истинную причину развода.

«Увидел переписку Веры с другим мужчиной, и поначалу даже не поверил в это. А потом, когда осознал измену, подумал, почему ей можно, а мне нельзя? После этого я пустился во все тяжкие. Не знаю, чем бы эта история закончилась, если бы не встретил вторую супругу», — рассказывал актер в интервью на федеральном телеканале.

Вскоре актер встретил девушку по имени Лада, на которой женился через год после знакомства. В 2013-м у них родился сын Добрыня. Казалось, что все хорошо — семья крепкая и дружная. В какой-то момент ничего не подозревающему Панфилову пришлось уехать на съемки сериала в другую страну, но его жена не захотела покидать родину, даже на время. Спустя время актер почувствовал, что его не особо сильно ждут дома. Это потвердел его сын, который проболтался про измену матери.

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«Я говорил сыну, что он должен слушаться родителей. На это Добрыня сказал: „Да, я буду слушаться маму, папу и дядю“. Имени этого дяди я называть не буду», — признавался Панфилов.

Это стало причиной для долгого и болезненного развода. Супруги решали вопрос о разделе имущества и выясняли порядок встреч с ребенком. Панфилов утверждал, что всегда рад видеть сына и давать деньги на его содержание. При этом в 2019 году актера не пустили на рейс за долг по алиментам.

При этом подруга Лады рассказывала, что Панфилов первый изменил жене, находясь на съемках в другой страны, поэтому та и подала на развод.

«Лада первая подала документы на развод… Ее не остановило даже то, что мы венчаны. Я говорил ей об этом, но в ответ слышал одно: „Я тебя не люблю. Общаться будем постольку-поскольку и только потому, что у нас есть общий ребенок“. И после всего этого я слышу разговоры о том, что я бросил семью! Да я бился за нее больше полугода, не получая взамен вообще ничего! Таких мучений никому не пожелаю», — утверждал актер.

Третий брак Никиты Панфилова

Свою третью избранницу Ксению Соколову актер нашел в соцсетях. Она переехала к мужчине из Санкт-Петербурга. Панфилов даже не собирался жениться, но хотел обвенчаться. Это и стало поводом пойти не только в церковь, но и в ЗАГС. К слову, церемония проходила тайно, даже мама актера узнала о бракосочетании сына из СМИ, но в итоге семья Панфилова хорошо приняла невестку, а уже в 2018-м у пары родилась дочь Аврора.

«Меня абсолютно устраивает то, как сейчас выглядит наша семья. Ксюша понимает, что у меня есть работа, а ее работой являются дом и семья. У нас нет взаимных претензий друг к другу. Она уважает мой труд, а я ее заботы о доме и по воспитанию дочери», — говорил актер.

Карьера Никиты Панфилова

Первые картины с участием Панфилова появились на свет в 2005 году. Тогда вышли сериалы «Веревка из песка» и «Адъютанты любви». За всю свою карьеру актер снялся в множестве работ для ТВ, но по-настоящему об Панфилове заговорили после фильма «Духless», в котором он сыграл Мишу Вуду.

Наибольшую известность Панфилову принес сериал «Сладкая жизнь», после которого многие видели в нем героя-любовника. Еще значимыми картинами для актера стали «Мажор» и «Пес».

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Волковой родила еще одного ребенка от женатого мужчины.