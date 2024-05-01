Сенат США единогласно одобрил проект о запрете импорта урана из России

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Евгения Романова
Евгения Романова 57 0

Санкционное давление со стороны Запада усилилось после начала спецоперации на Украине.

Сенат США единогласно одобрил проект о запрете импорта урана из России

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO

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Сенат Соединенных Штатов одобрил проект закона о запрете на импорт обогащенного урана из России. Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.

Верхняя палата американского парламента принял данную инициативу единогласно. Далее документ направится для подписания президенту США Джо Байдену.

Как пишет агентство Вloomberg, данный документ запретит импорт в Штаты через 90 дней после вступления в силу. При этом проект допускает временные отступления от запрета вплоть до января 2028 года.

Экономическое давление на Россию возникло на фоне проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса от националистов. Решение об ее начале было принято в связи с усилившимися обстрелами гражданских со стороны украинских боевиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США произвели первые 90 килограммов обогащенного урана. Как отметил Джо Байден, его цель до конца года — нарастить производство до тонны. Так Штаты начали подготовку для отхода от импорта из РФ.

Однако следует отметить, что в 2023 году США закупили у России уран более чем на один миллиард долларов, что стало рекордом за последние 15 лет. Пока Россия занимает первое место по экспорту обогащенного урана в США.

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