«Капитальный тюнинг»: поклонники Марины Федункив удивились преображению актрисы

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 2 035 0

Подписчики Марины Федункив связали ее новую внешность с пластикой

«Капитальный тюнинг»: поклонники Марины Федункив удивились преображению актрисы

Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков

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Звезда комедийных шоу сильно изменилась после отношений с иностранцем.

Комедийная актриса кино и телевидения Марина Федункив опубликовал новое видео на своей странице в социальной сети, где изменилась почти до неузнаваемости. Издание 7Дней.ru, со ссылкой на пост звезды, пишет, что поклонники заподозрили знаменитость в пластике.

Федункив в новом видео выглядит похудевшей, отмечают фанаты, черты лица тоже претерпели изменения. Актриса убрала у себя щеки, добавила скулы и даже заострила подбородок.

Поклонники считают, что после возможной подтяжки лица актриса вовсе потеряла всякую индивидуальность. Некоторые отметили, что ее преображение больше похоже на «капитальный ремонт».

«А что случилось с Федункив? Выглядит это крипово», — подмечает изменение внешности звезды Comedy Woman.

Известной актрисе сейчас 52 года, и она редко появляется на публике. В 2021 году она вышла замуж за итальянца Стефано Манджи, который младше ее на 13 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, как Марина Федункив сильно изменилась после замужества, это коснулось всех сфер ее жизни. В начале апреля она назвала Стефано Манджи «главным поклонником и критиком».

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