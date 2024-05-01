После 26-й недели беременности появляются риски ее пропустить.

Гарантированных способов вовремя самостоятельно диагностировать гипоксию плода нет. Однако один признак может указывать на нехватку кислорода, акушер Яна Андросова рассказала aif.ru.

Стоит обратить пристальное внимание на шевеление малыша. Если он становится неактивным, особенно после 26-й недели, то стоит как можно скорее обратиться в стационар за обследованием.

Для более точного результата нужно выбрать одно и тоже время каждый день, и в течение двух часов наблюдать за ребенком. Он должен активничать не менее шести раз за 120 минут. Если этого не происходит, то, вероятнее всего, есть проблема.

В группу повышенного риска входят женщины, которые имели проблемы с предыдущими беременностями, выкидышами или те, у кого тяжелые сопутствующие заболевания.

При подозрении на гипоксию, врачи проведут КТГ и ультразвуковое исследование плода. Они точно покажут, есть патология или нет. В любом случае не стоит волноваться, ведь это может только усугубить проблему. Лучшим решением станет последовательно и спокойно следовать верному алгоритму действий.

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