«Я написала объяснительную»: почему Диана Шурыгина оказалась в полицейском участке
Диана Шурыгина заявила, что сама вызвала полицию в квартиру знакомого Гусева
Фото: ВКонтакте / Диана Шурыгина / shurygina_vlog
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Блогер впервые вышла на связь с поклонниками после сообщений о ее задержании.
Накануне появилась информация о том, что скандально известную Диану Шурыгину и ее знакомого криптобизнесмена Святослава Гусева доставили в полицейский участок. Звезда вышла на связь в личном блоге и сообщила, что произошло на самом деле.
«Привет. Извините, что я только сейчас выхожу. Я не очень хотела выходить. У меня все хорошо. Извините те, кто за меня напугался, потому что мне просто обрывают телефон и пишут, звонят, обрывают телефон моему менеджеру СМИ про ситуацию с полицией», — сказала Шурыгина.
До этого в Сети распространилась информация, что молодых людей задержали из-за жалоб соседей на шум из квартиры Гусева, куда пришла в гости блогер. Шурыгина подчеркнула, что эти слухи не соответствуют действительности. Как утверждает звезда, она сама вызвала полицию и попросила правоохранителей ее забрать. Сделала она это в целях безопасности. Вот только чего она опасалась, так и не рассказала.
«Все, кто пишет, переживают, у меня все хорошо, меня через десять минут отпустили, как я написала объяснительную, все нормально», — заявила Шурыгина.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что блогера Диану Шурыгину задержали в Москве.
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