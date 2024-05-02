«Все хорошо, все по плану»: кому нужна была трагедия в Доме Профсоюзов в Одессе

Во время тех ужасных событий были убиты 48 человек, пострадали еще свыше 200.

Сегодня десятая годовщина страшных событий в Доме Профсоюзов в Одессе. На фоне государственного переворота на Украине в городе произошли столкновения между активистами местного «антимайдана» и националистами, которых поддерживала новая киевская власть. Представители одесского сопротивления оказались заблокированными в здании, после чего его подожгли коктейлями Молотова. Неонацисты заживо сожгли десятки людей и ранили на улице свыше двухсот.

«Передо мной до сих пор очень часто огонь, который горел, люди, которые просто прыгали и падали с этажей. На моих глазах убили моего друга, моего очень близкого друга — он прыгнул, они его поймали, просто добили и накрыли украинским флагом.

Когда потом я находилась в толпе, я видела, как губернатор Одесской области, который был на то время, подъехал на своем автомобиле, просто посмотрел, кому-то отзвонился и сказал: «Все хорошо, все по плану», — рассказала очевидец тех событий Мария Симикчи.

То, что эта трагедия была выгодна киевскому режиму, доказало время. Спустя пять лет мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине констатировала, что никто так и не понес ответственности за гибель 48 человек, а расследование свелось к оправданию убийц и обвинениям в адрес жертв.

Ранее 5-tv.ru писал, что Медведчук назвал виновных в трагедии в одесском Доме профсоюзов.