Елена Блиновская намерена признать себя банкротом

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 63 0

Задолжавшая государству более одного миллиона рублей «королева марафонов» готовится обратиться в суд.

Елена Блиновская намерена признать себя банкротом

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Блогер Елена Блиновская уведомила о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании себя банкротом. Соответствующее сообщение появилось на Федресурсе.

Таким образом она может избавить себя от долговых обязательств, так как в случае удовлетворения ее заявления, она будет признана несостоятельной.

По некоторым данным, сейчас задолженность Блиновской перед налоговой составляет почти 1,4 миллиона рублей. Речь идет, в том числе о штрафах и пени.

История Блиновской тянется уже больше года. В апреле 2023-го родоначальницу отечественного инфобизнеса задержали на российско-белорусской границе в Смоленской области. Она пыталась сбежать из страны, потому что узнала, что ей заинтересовалась налоговая.

"Королеву марафонов" обвинили в неуплате налогов и легализации денежных средств, а ее мужа, бизнесмена Алексея Блиновского, в пособничестве.

Ранее 5-tv.ru писал, что предполагаемый дом Блиновской выставили на продажу почти за миллиард рублей.

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