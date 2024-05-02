Елена Блиновская намерена признать себя банкротом

Блогер Елена Блиновская уведомила о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании себя банкротом. Соответствующее сообщение появилось на Федресурсе.

Таким образом она может избавить себя от долговых обязательств, так как в случае удовлетворения ее заявления, она будет признана несостоятельной.

По некоторым данным, сейчас задолженность Блиновской перед налоговой составляет почти 1,4 миллиона рублей. Речь идет, в том числе о штрафах и пени.

История Блиновской тянется уже больше года. В апреле 2023-го родоначальницу отечественного инфобизнеса задержали на российско-белорусской границе в Смоленской области. Она пыталась сбежать из страны, потому что узнала, что ей заинтересовалась налоговая.

"Королеву марафонов" обвинили в неуплате налогов и легализации денежных средств, а ее мужа, бизнесмена Алексея Блиновского, в пособничестве.

Ранее 5-tv.ru писал, что предполагаемый дом Блиновской выставили на продажу почти за миллиард рублей.