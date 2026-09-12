«Огромный жест доброй воли»: Лавров о приглашении Зеленского в Москву

Лавров: приглашение Зеленского в Москву — огромный жест доброй воли

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что приглашение президента Украины Владимира Зеленского приехать в Москву уже является огромным жестом доброй воли с российской стороны. Об этом министр рассказал журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Лавров прокомментировал высказывания Зеленского о возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в США.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уже говорил о возможности такого визита. Лавров отметил, что, если украинский лидер хочет провести встречу, ему следует приехать в российскую столицу.

«Приглашение этому персонажу было направлено, если он хочет встречаться, то пусть приезжает. И это уже огромный жест доброй воли с нашей стороны», — сказал министр.

Лавров также добавил, что, по его словам, Зеленский не отменил указ о запрете контактов с президентом России.

Саммит лидеров стран G20 состоится 14–15 декабря в Дорале в окрестностях Майами в штате Флорида.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия сохраняет готовность к переговорам с Украиной, однако не намерена прекращать проведение специальной военной операции на период их возможного проведения.

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