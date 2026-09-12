Песков: Зеленский может приехать в Москву для встречи с Путиным

|
Василиса Власова
Василиса Власова 25 0

Ранее глава киевского режима заявил, что готов к контакту с российским лидером на саммите G20 в Майами.

Песков: Зеленский может приехать в Москву для встречи с Пути

Фото: Reuters/Todd Korol

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Кремле отметили, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить российскую столицу, если действительно намерен провести встречу с Владимиром Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Москву для переговоров с российским лидером, если он заинтересован в такой встрече. Об этом 12 сентября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с «РИА Новости».

«Если он действительно хочет встретиться с Путиным, то Путин еще ранее говорил, что он (Зеленский. — Прим. ред.) может прилететь в Москву», — сказал представитель Кремля.

Песков таким образом прокомментировал заявление украинского лидера о готовности встретиться с Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в Майами.

В Кремле ранее неоднократно заявляли о возможности проведения такой встречи в Москве. Владимир Путин с сентября 2025 года призывает Зеленского приехать в российскую столицу при наличии желания провести переговоры.

31 августа Песков также сообщил, что предложение президента России о визите украинского лидера в Москву остается в силе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+11° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
84.26
-0.09 97.87
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:12
Дмитриев рассказал о вариантах проведения бизнес-форума Россия — США — Германия
18:00
Собянин: более 500 тысяч школьников поучаствовали в проекте «Учебный день в музее»
17:55
«Как будто моложе стал»: премьер Эфиопии об изменениях во внешности Лаврова
17:50
Путин и Си Цзиньпин поприветствовали друг друга на саммите БРИКС
17:45
Стартовал IV Открытый чемпионат Москвы по кибатлетике
17:40
«Огромный жест доброй воли»: Лавров о приглашении Зеленского в Москву

Сейчас читают

В России грядет массовое повышение зарплат из-за одного показателя
Погибший в результате падения с горки в Иваново мальчик отмечал день рождения
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами
Мистическая цепочка: короткая жизнь и тихая смерть звезды «Битвы экстрасенсов» Елены Ивашиной

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео