Песков: Зеленский может приехать в Москву для встречи с Путиным

В Кремле отметили, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить российскую столицу, если действительно намерен провести встречу с Владимиром Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Москву для переговоров с российским лидером, если он заинтересован в такой встрече. Об этом 12 сентября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с «РИА Новости».

«Если он действительно хочет встретиться с Путиным, то Путин еще ранее говорил, что он (Зеленский. — Прим. ред.) может прилететь в Москву», — сказал представитель Кремля.

Песков таким образом прокомментировал заявление украинского лидера о готовности встретиться с Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в Майами.

В Кремле ранее неоднократно заявляли о возможности проведения такой встречи в Москве. Владимир Путин с сентября 2025 года призывает Зеленского приехать в российскую столицу при наличии желания провести переговоры.

31 августа Песков также сообщил, что предложение президента России о визите украинского лидера в Москву остается в силе.

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