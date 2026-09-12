Путин и Си Цзиньпин поприветствовали друг друга на саммите БРИКС

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Василиса Власова
Василиса Власова 19 0

Лидеры переговорят позднее на торжественном приеме.

Путин и Си Цзиньпин поприветствовали друг друга на БРИКС

Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поприветствовали друг друга на полях саммита БРИКС в столице Индии Нью-Дели. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Они поприветствовали друг друга, но переговорить, насколько я знаю, возможности не было», — публикуют его заявление «РИА Новости».

Официальный представитель Кремля также добавил, что у Путин и Си Цзиньпин еще будет возможность переговорить. Политики встретятся вечером на торжественном приеме в рамках саммита.

Ранее Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнял, что в планы президента Путина не входили переговоры с Си Цзиньпином на текущем саммите БРИКС. Политики отложили их до ноябрьского саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.

При этом Ушаков добавил, что Путин и Си Цзиньпин точно пообщаются на полях саммита.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Си Цзиньпин выступил за дипломатическое урегулирование ситуации на Ближнем Востоке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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