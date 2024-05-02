Красный уровень? Парламент Грузии отменил пленарные заседания

Соединенные Штаты требуют от Грузии подтвердить приверженность интеграции в НАТО и ЕС.

Соединенные Штаты требуют от Грузии подтвердить приверженность интеграции в НАТО и ЕС, особенно после того, как власти страны отказались обсуждать партнерство со Штатами — заявил американский посол.

Все это происходит на фоне протестов после принятия парламентом закона об иноагентах во втором чтении.

Президент Грузии обещала наложить на документ вето. Свою позицию Саломе Зурабишвили озвучила в эфире британского телеканала Sky News, но высказаться до конца ей не дали. Ведущая прервала главу государства на полуслове.

А в грузинском парламенте, тем временем, объявлен самый высокий — красный уровень опасности. Отменено сегодняшнее пленарное заседание после того, как оппозиция, выступающая против закона об иноагентах, вывела на улицы тысячи своих сторонников.

Протесты переросли в погромы и столкновения с полицией.