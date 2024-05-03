«Не молодею»: Юлия Савичева задумалась о пластике

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 33 0

Юлия Савичева задумалась о пластике

«Не молодею»: Юлия Савичева задумалась о пластике

Фото: ВКонтакте / Юлия Савичева / id248931514

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Неужели певицу не устраивает ее внешность?

Певица Юлия Савичева не исключает вероятность того, что прибегнет к пластике в будущем.

«Не молодею я, что могу вам сказать. Уже 37 лет, я не молодею. Что-то я как-то задумалась по-настоящему. Может быть, что-то и сделаю», — поделилась артистка на своем YouTube-канале.

По словам Савичевой, недавно ей поступило предложение об указании услуги от одной из клиник по пластической хирургии. Однако пока что певица не готова ложиться под хирургический нож.

При этом поклонники Савичевой регулярно отмечают, что она хорошо выглядит. Действительно, трудно поверить, что через три года ей исполнится 40 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Ирина Дубцова планирует сделать ряд пластических операций. По ее словам, даже несмотря на неудачный опыт коррекции груди, она обратиться за услугами хирургов, когда ей будет «сильно за 50».

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