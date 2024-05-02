Актер Жан Рено опубликует свой первый шпионский роман

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 25 0

О чем будет его первое произведение?

Актер Жан Рено опубликует свой первый шпионский роман

Фото: www.globallookpress.com / Atilano Garcia

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Французский актер Жан Рено опубликует свой первый шпионский роман «Эмма» 16 мая. Об этом сообщила газета Le Fifaro.

«Мне необходимо было написать этот роман — это вызов, данный самому себе. Я всегда любил необыкновенные и романтические человеческие истории», — поделился актер.

По словам издателя книги, речь идет об истории «молодой женщины, ведущей спокойную жизнь, которая вдруг погружается в беспощадный мир шпионажа». Она, будучи массажисткой из французского региона Бретань, отправится в султанат Оман, где столкнется с «загадочным делом высшей важности».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что режиссер Квентин Тарантино после завершения карьеры планирует стать писателем. По его словам, окончательно разрывать свою деятельность с кинопроизводством он не собирается. Он уже опубликовал в 2021 году роман «Однажды в Голливуде».

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