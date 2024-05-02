«Мы не могли поверить»: родственники напавших на правоохранителей в КЧР в шоке от случившегося

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 1 971 0

Родственники напавших на правоохранителей в КЧР в шоке от случившегося

Фото, видео: Telegram / СУ СК России по Карачаево-Черкесской республике / susk09; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Близкие совершивших преступление до сих пор приходят в себя после произошедшего.

Родственники напавших на сотрудников полиции узнали о произошедшем из новостей. Они дали эксклюзивное интервью 5-tv.ru.

Тетя двух ликвидированных боевиков рассказала, что не могла поверить в то, что они способны на это.

«Когда в новостях увидели объявление с фамилиями и именами моих двоюродных племянников, мы все были в большом шоке. Мы не могли поверить, что это правда, мы считали, что наши дети неспособны на это», — сказала женщина.

Старший брат другого преступника Арсен описал его как человека, пребывающего всегда в хорошем настроении. Он добавил, что тот по утрам развозил хлеб и посещал мечеть. Мужчина отметил, что тоже узнал о случившемся из телевизора.

Кроме того, выживший после нападения сотрудник правоохранительных органов считает, что эти мужчины — обыкновенные бандиты, целью которых было заполучить оружие для более серьезных деяний.

В понедельник, 29 апреля, группа вооруженных мужчин атаковала наряд ДПС в поселке Мара-Аягъы в Карачаево-Черкессии. В результате двое полицейских погибли, а четверо получили ранения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Карачаево-Черкессии ликвидированы пятеро напавших на полицейских.

+7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
92.05
0.27 98.64
0.61
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 мая

Последние новости

4:44
Российские военные вошли на авиабазу в Нигере, где размещаются войска США
4:32
Цемент с «сюрпризом»: строительные рынки заполонила поддельная продукция
4:19
Не рановато ли? Виктория Боня отправила свою дочь на сомнительную процедуру
4:06
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 мая
3:53
«Научились снимать»: зрители высоко оценили новый фильм «Сто лет тому вперед»
3:41
«Уже ничего не болит»: умерла родственница Дианы Пожарской, которой она просила помочь

Сейчас читают

«Тарасам — смерть, своим отпрыскам — Куршавель»: как украинские паны дурят свой народ
За что ГИБДД будет аннулировать регистрацию у автовладельцев: дают 10 дней
«Капитальный тюнинг»: поклонники Марины Федункив удивились преображению актрисы
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео