«Мы не могли поверить»: родственники напавших на правоохранителей в КЧР в шоке от случившегося

Близкие совершивших преступление до сих пор приходят в себя после произошедшего.

Родственники напавших на сотрудников полиции узнали о произошедшем из новостей. Они дали эксклюзивное интервью 5-tv.ru.

Тетя двух ликвидированных боевиков рассказала, что не могла поверить в то, что они способны на это.

«Когда в новостях увидели объявление с фамилиями и именами моих двоюродных племянников, мы все были в большом шоке. Мы не могли поверить, что это правда, мы считали, что наши дети неспособны на это», — сказала женщина.

Старший брат другого преступника Арсен описал его как человека, пребывающего всегда в хорошем настроении. Он добавил, что тот по утрам развозил хлеб и посещал мечеть. Мужчина отметил, что тоже узнал о случившемся из телевизора.

Кроме того, выживший после нападения сотрудник правоохранительных органов считает, что эти мужчины — обыкновенные бандиты, целью которых было заполучить оружие для более серьезных деяний.

В понедельник, 29 апреля, группа вооруженных мужчин атаковала наряд ДПС в поселке Мара-Аягъы в Карачаево-Черкессии. В результате двое полицейских погибли, а четверо получили ранения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Карачаево-Черкессии ликвидированы пятеро напавших на полицейских.