В Москве на линии центральных диаметров вышли новые поезда «Иволга»

Эфирная новость 16 0

Изменились они не только внешне — пассажирам станет еще комфортнее перемещаться по городу.

Фото, видео: mos.ru; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

На линии Московских центральных диаметров сегодня впервые вышли «Иволги» — это электрички четвертого поколения, которые изменились не только внешне. Они стали более вместительными, а в вагонах добавилась третья дверь, поэтому сократилось и время на вход и выход пассажиров.

Быстрее стали и сами «Иволги», теперь они могут ехать со скоростью 160 километров в час, вместо прежних 120. Сохранены и привычные удобства — это системы климат контроля, Wi-Fi, USВ-розетки, крепления для велосипедов. Особо подчеркивается, что 97%, комплектующих поезда, производятся в России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в автобусах, трамваях и других видах общественного транспорта появились портреты ветеранов Великой Отечественной войны. Ко Дню Великой Победы по всей России началась акция «Галерея памяти».

+7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
92.05
0.27 98.64
0.61
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 мая

Последние новости

4:44
Российские военные вошли на авиабазу в Нигере, где размещаются войска США
4:32
Цемент с «сюрпризом»: строительные рынки заполонила поддельная продукция
4:19
Не рановато ли? Виктория Боня отправила свою дочь на сомнительную процедуру
4:06
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 мая
3:53
«Научились снимать»: зрители высоко оценили новый фильм «Сто лет тому вперед»
3:41
«Уже ничего не болит»: умерла родственница Дианы Пожарской, которой она просила помочь

Сейчас читают

«Тарасам — смерть, своим отпрыскам — Куршавель»: как украинские паны дурят свой народ
За что ГИБДД будет аннулировать регистрацию у автовладельцев: дают 10 дней
«Капитальный тюнинг»: поклонники Марины Федункив удивились преображению актрисы
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео