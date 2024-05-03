В Москве на линии центральных диаметров вышли новые поезда «Иволга»

На линии Московских центральных диаметров сегодня впервые вышли «Иволги» — это электрички четвертого поколения, которые изменились не только внешне. Они стали более вместительными, а в вагонах добавилась третья дверь, поэтому сократилось и время на вход и выход пассажиров.

Быстрее стали и сами «Иволги», теперь они могут ехать со скоростью 160 километров в час, вместо прежних 120. Сохранены и привычные удобства — это системы климат контроля, Wi-Fi, USВ-розетки, крепления для велосипедов. Особо подчеркивается, что 97%, комплектующих поезда, производятся в России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в автобусах, трамваях и других видах общественного транспорта появились портреты ветеранов Великой Отечественной войны. Ко Дню Великой Победы по всей России началась акция «Галерея памяти».