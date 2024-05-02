«Галерея памяти»: в общественном транспорте появились портреты ветеранов

Как страна готовится к празднику 9 Мая?

В автобусах, трамваях и других видах общественного транспорта появились портреты ветеранов Великой Отечественной войны. Ко Дню Великой Победы по всей России началась акция «Галерея памяти».Фотографии организаторам отправляют родственники героев.

В Подмосковье, например, уже расклеили свыше двух с половиной тысяч таких изображений. Почтить память героев Красной армии можно и у стен столичного Музея Победы. Там открылась «Стена Памяти» — это огромный стенд, куда можно прикрепить фотографии фронтовиков из семейного архива.

Обе акции продлятся почти две недели — до 12 мая. Их проводят как альтернативу «Бессмертному полку». Шествие в этом году решили не проводить по соображениям безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Москве прошла ночная репетиция парада Победы.