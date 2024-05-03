Странное свечение вновь заметили в небе над Украиной: что это было

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 58 0

«Страна.ua»: свечение в небе над Украиной — это ступень ракеты Falcon 9

Странное свечение вновь заметили в небе над Украиной: что это было

Фото: www.globallookpress.com / Jonathan Alcorn

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Необычное явление видели жители нескольких городов.

Странное свечение, которое вновь заметили над рядом городов Украины, скорее всего, является следом от ступеней ракеты Falcon 9 американской компании SpaceX, которой владеет Илон Маск. Об этом заявили эксперты в сфере космоса изданию «Страна.ua».

Ракета вывела два спутника на орбиту Земли. Оставленные следы — это последствия отделения ступеней космического борта.

Свечение видели жители Киева, Одессы, Днепра и западных регионов страны. Очевидцы говорили, что объект движется.

В ночь на 1 мая в небе над Украиной местные также заметили вспышку неизвестного происхождения. Украинские СМИ предполагали, что это событие могло быть связано с метеором или «другим космическим явлением».

Ранее 5-tv.ru сообщал, чем так важен запуск «Ангары» с космодрома Восточный.

+7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
92.05
0.27 98.64
0.61
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 мая

Последние новости

4:44
Российские военные вошли на авиабазу в Нигере, где размещаются войска США
4:32
Цемент с «сюрпризом»: строительные рынки заполонила поддельная продукция
4:19
Не рановато ли? Виктория Боня отправила свою дочь на сомнительную процедуру
4:06
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 мая
3:53
«Научились снимать»: зрители высоко оценили новый фильм «Сто лет тому вперед»
3:41
«Уже ничего не болит»: умерла родственница Дианы Пожарской, которой она просила помочь

Сейчас читают

«Тарасам — смерть, своим отпрыскам — Куршавель»: как украинские паны дурят свой народ
За что ГИБДД будет аннулировать регистрацию у автовладельцев: дают 10 дней
«Капитальный тюнинг»: поклонники Марины Федункив удивились преображению актрисы
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео