Странное свечение вновь заметили в небе над Украиной: что это было
«Страна.ua»: свечение в небе над Украиной — это ступень ракеты Falcon 9
Фото: www.globallookpress.com / Jonathan Alcorn
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Необычное явление видели жители нескольких городов.
Странное свечение, которое вновь заметили над рядом городов Украины, скорее всего, является следом от ступеней ракеты Falcon 9 американской компании SpaceX, которой владеет Илон Маск. Об этом заявили эксперты в сфере космоса изданию «Страна.ua».
Ракета вывела два спутника на орбиту Земли. Оставленные следы — это последствия отделения ступеней космического борта.
Свечение видели жители Киева, Одессы, Днепра и западных регионов страны. Очевидцы говорили, что объект движется.
В ночь на 1 мая в небе над Украиной местные также заметили вспышку неизвестного происхождения. Украинские СМИ предполагали, что это событие могло быть связано с метеором или «другим космическим явлением».
Ранее 5-tv.ru сообщал, чем так важен запуск «Ангары» с космодрома Восточный.
61%
0.27 98.64
0.61
Нашли ошибку?