В небе над Украиной заметили вспышку неизвестного происхождения

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 1 515 0

Местные жители утверждают, что явление не сопровождалось какими-либо взрывами. Что это было?

В небе над Украиной заметили вспышку неизвестного происхождения

Фото: www.globallookpress.com / z03

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Яркую вспышку неизвестного происхождения заметили над несколькими областями Украины в ночь на 1 мая.

Как сообщает украинский телеканал ТСН, вспышка была «без взрывов». Наблюдали за необычным явлением жители Днепропетровской и Харьковской областей.

Телеканал предполагает, что это событие может быть связано с метеором или «другим космическим явлением».

Также сообщается, что вспышка, вероятно, была видна также на Полтавской, Сумской областях, в подконтрольных ВСУ частях Запорожской области.

Пока официальных комментариев по этому поводу нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жителей Дальнего Востока напугал летящий в небе объект.

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