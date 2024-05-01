В небе над Украиной заметили вспышку неизвестного происхождения
Местные жители утверждают, что явление не сопровождалось какими-либо взрывами. Что это было?
Фото: www.globallookpress.com / z03
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Яркую вспышку неизвестного происхождения заметили над несколькими областями Украины в ночь на 1 мая.
Как сообщает украинский телеканал ТСН, вспышка была «без взрывов». Наблюдали за необычным явлением жители Днепропетровской и Харьковской областей.
Телеканал предполагает, что это событие может быть связано с метеором или «другим космическим явлением».
Также сообщается, что вспышка, вероятно, была видна также на Полтавской, Сумской областях, в подконтрольных ВСУ частях Запорожской области.
Пока официальных комментариев по этому поводу нет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жителей Дальнего Востока напугал летящий в небе объект.
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