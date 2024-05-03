Карликовость — не беда: ученые доказали положительное влияние недостатка гормона роста

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 17 0

Med: дефицит рецепторов гормона роста защищает от рака и болезней сердца

Карликовость — не беда: ученые доказали положительное влияние недостатка гормона роста

Фото: www.globallookpress.com / Wosunan Photostory

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Неужели, чем мы ниже, тем счастливее?

Ученых, изучающих старение и метаболические заболевания, привлек синдром Ларона. Это редкая форма карликовости. Ряд исследователей выяснили, что заболевание может защитить от диабета, рака и снижения когнитивных функций.

Мыши с таким синдромом живут на 40% дольше. Это удалось узнать ученым университетов Южной Калифорнии и Сан-Франциско. Их исследования опубликовало издание Med.

Люди с синдромом Ларона или дефицитом рецепторов гормона роста имеют меньший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, у них более низкое кровяное давление и они гораздо реже страдают от ожирения.

«У людей с генерализованной нечувствительностью к гормону роста (GH) из-за дефицита рецепторов GH (GHRD) или синдрома Ларона наблюдается очень низкая частота инсулинорезистентности, диабета и рака, а также замедленное возрастное снижение когнитивных функций. Риск сердечно-сосудистых заболеваний изучен недостаточно», — написали в материале.

Биогеронтолог из университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе и соавтор статьи Вальтер Лонго сообщили изданию Nature, что скорее всего люди с синдромом Ларона защищены от всех возрастных заболеваний. Также изучение деталей этой болезни может вдохновить медиков на разработку лекарств или диет, которые смогут защитить каждого пациента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, помогает ли аспирин в лечении рака.

+7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
92.05
0.27 98.64
0.61
Все будет играть нам на руку: китайский гороскоп на неделю с 6 мая по 12 ...

Последние новости

11:03
На грани: в ГУР Украины ожидают, что российские войска скоро войдут в Часов Яр
10:50
Грешно или нет: можно ли есть неосвященные куличи и яйца на Пасху
10:47
«Плохое ждет»: Салтанат Нукенова предсказала трагедию в семье
10:31
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для трехлетней Варвары
10:23
«Вас съедят, а меня нет»: братья Запашные рассказали о работе с хищниками в цирке
10:15
Карликовость — не беда: ученые доказали положительное влияние недостатка гормона роста

Сейчас читают

«Тарасам — смерть, своим отпрыскам — Куршавель»: как украинские паны дурят свой народ
За что ГИБДД будет аннулировать регистрацию у автовладельцев: дают 10 дней
Сильно не радуйтесь: может ли переизбыток эмоций спровоцировать инфаркт
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео