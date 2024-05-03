Лица победы: благодаря кому мы выиграли самую страшную войну современности

Пятый канал подготовил серию материалов об уникальных людях, которые сражались на передовой, трудились в тылу и каждым своим действием приближали победу.

А сейчас о живых легендах, благодаря которым наша страна выиграла самую страшную войну современности.

К 9 мая Пятый канал подготовил серию материалов об уникальных людях, которые сражались на передовой, трудились в тылу и каждым своим действием приближали победу.

И сегодня героем нашего сюжета стала 99-летняя Галина Брок-Бельцова — легенда авиации, женщина-штурман авиаполка, который фашисты называли «Ночными ведьмами». Своими воспоминаниями она поделилась с корреспондентом «Известий» Виктором Синеоком.

В центральном музее Военно-воздушных сил у них с «пешкой» очередное свидание. Галине Павловне Брок-Бельцовой уже 99, пикирующему бомбардировщику ПЕ-2 немного меньше.

Это, конечно, не та машина, на которой она громила немецких захватчиков, но одна из тех. Родная, понятная, знакомая до мелочей.

Такое забыть невозможно, сколько бы лет не прошло. На счету Галины, тогда еще просто Брок, десятки боевых вылетов. Рвалась на фронт с первого дня войны — ей тогда было 16. Но попала только после обучения в первом Московском Краснознаменном военно-авиационном училище. Помнит, мужчины-летчики, встретили девушек с недоверием.

«А мы пигалицы, десятиклассники. 10 класс. Перешли, не закончили — война помешала. И такое отношение, но, вроде, извините, какая-то шантрапа. Обидно было? Нет!» — рассказывает Галина Брок-Бельцова.

Галину Брок распределили в женский 125-й гвардейский бомбардировочный авиаполк. Летать предстояло вот на этом. Скорость в 300 километров в час тогда была по-настоящему высокой. Это сейчас Пе-2 выглядит архаично. На тот момент — одна из самых современных советских боевых машин.

В экипаже Галина Павловна была штурманом. Вот здесь, за пилотом его место. То есть, непосредственно пикирующим фронтовым бомбардировщиком она не управляла, зато именно она решала, по какой цели и в какой момент сбрасывать бомбу.

Первое задание — разгром вражеской группировки, окружившей город Борисов, выполнено успешно. Хотя, бомбить было сложно: местность под крылом самолета не совпадала с летными картами. Война изменила ландшафт.

То, как летчики, бывало, относились к летчицам, ярко показано в фильме «В бой идут они старики». Молодым людям сложно было поверить, что эти хрупкие создания — настоящие асы.

Это момент знакомства с «Ночными ведьмами». Так летчиц 46-го гвардейского бомбардировочного Таманского Краснознаменного ордена Суворова авиаполка прозвали фашисты.

И это лишь одно из многих, созданных под руководством Марины Расковой женских боевых подразделений. Оказалось, в деле уничтожения врага, им нет равных. Чтобы взять на борт лишнюю бомбу, они не брали с собой парашюты, заливали в баки меньше керосина.

Галина Павловна единственная, кто сегодня от первого лица может рассказать о тех полетах. Настоящая легенда. Наше интервью в авиационном музее то и дело прерывают.

И ведь на все у нее хватает энергии. Фотографирования, встречи, долгие концерты в ее честь. Брок-Бельцова — кумир молодых летчиц. Вот воспитанницы краснодарского высшего военного училища, за штурвал сели, в том числе, чтоб быть похожими на нее.

И Галина Павловна уверена — у нас прекрасная молодежь! Нуждается, правда, в некотором руководстве.

Это она, конечно, не о себе, а о героях СВО. Но история Галины Брок-Бельцовой просто не может не служить примером. В войну — била врага.

И даже замуж вышла за летчика. В мирное время — двигала вперед отечественную науку. С годами ничего не поменялось. Могла бы — прямо сейчас отправилась бы на боевой вылет. Как тогда.