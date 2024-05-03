По делу экс-директора «Гостеха» Демченко арестовали еще двух человек

Тверской суд Москвы отправил в СИЗО генерального директора ООО «РСВ» Антона Аникина и менеджера ООО «Клевер» Артема Прошко, о чем пишет ТАСС. Оба бизнесмена обвиняются в хищении нескольких десятков миллионов рублей.

Компании Прошко и Аникин были подрядчиками при создании платформы «Горизонт» (социальная сеть), которая была создана по заказу Министерства просвещения РФ, но в итоге оказалась не рабочей. Правоохранительные органы установили причастность обоих бизнесменов в хищении более 38 миллионов рублей, их заключили под стражу.

Как установило следствие, у компании «Клевер» даже не было технической возможности выполнить работы по созданию социальной сети «Горизонт», а соглашением занимался исключительно менеджер Артем Прошко. Сам же он уже обжаловал вынесенное решение.

Ранее 5-tv.ru писал о главном фигуранте дела — экс-директора «Гостеха» Ярослава Демченко, который сделал заявление по поводу своей причастности к хищению бюджетных средств и не выполнению плана по разработке платформы «Горизонт».