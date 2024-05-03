В парке «Патриот» открыли памятник, посвященный подвигам женщин на войне

В подмосковном парке «Патриот» открыли памятник женщинам, которые встали на защиту Родины в годы Великой Отечественной войны.

Скульпторы черпали вдохновение в классике советского кино — культовой картине «А зори здесь тихие». Композицию выполнили, в том числе, из серого гранита, который добывают в Карелии. Так авторы сделали отсылку к местам, где проходили съемки фильма о юных зенитчицах.

На торжественное открытие приехали актрисы, сыгравшие главные роли, а также воспитанницы кадетских корпусов и высокопоставленные офицеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что выставка трофейной техники НАТО вызвала ажиотаж в Москве.