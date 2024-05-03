Скандально известная балерина советует всем недоброжелателям заниматься собственной жизнью.

Знаменитая балерина Анастасия Волочкова смело ответила известной телеведущей Лере Кудрявцевой, которая накануне призвала общественность спасти артистку от алкоголизма. Эксклюзивный комментарий популярная танцовщица дала в разговоре с 5-tv.ru.

Накануне в своем личном Telegram-канале Кудрявцева поделилась постом Екатерины Гордон, которая оказалась вместе с Анастасией в одном самолете, летевшем на Мальдивы. В сообщении она заявила, что балерине необходимо бросить употреблять алкоголь. Ведущая согласилась со словами подруги призвала помочь Насте.

Однако, как отметила наша собеседница, поддержка ей не требуется — у нее все и так прекрасно. Артистка поделилась, что сейчас наслаждается заслуженным отдыхом на Мальдивах и старается не обращать внимания на новости, которые ей далеко не интересны.

Тем более звезду не волнует жизнь тех, кто умудряется учить ее. Она уверяет, что сама разберется «как жить, что делать и от чего спасаться».

«Хочется сказать: мои золотые, вы живите своей жизнью, а не моей. Но получается, что моя интересней», — сказала Волочкова.

Она также поделилась мнением, что многие используют ее имя для того, чтобы в лишний раз привлечь к себе внимание — мол, ее фамилия дает большие рейтинги.

Сама же Анастасия прикладывает большие усилия для того, чтобы оставаться впереди: много времени она проводит в зале, изнуряя себя тренировками и репетируя по три часа.

Старается так балерина для любимого зрителя — поддерживать форму для артистки очень важно, ведь она несет ответственность перед аудиторией.

Но и отдыхать знаменитость может себе позволить.

«Все, что я делаю, помимо двух ипостасей сцены и балетного зала, никого не должно волновать. Это мой отдых и возможность моя восстанавливать свою силу и энергию так, как я хочу это делать», — объяснила звезда.

Недоброжелателей Волочкова назвала «писаками», которые точно так же, как и она, ведут обычную жизнь, в которой может присутствовать и отдых, и алкоголь. Только вот об этих людях, считает балерина, никто не пишет, так как они никому не интересны.

Анастасия призвала поверить, что не нуждается ни в чьих советах. Она наслаждается жизнью, но когда возможная проблема появится, она о ней «обязательно сообщит», предупредила балерина.

«У Леры Кудрявцевой есть мой номер телефона, личный мобильный. Если она что-то хочет мне сказать, пусть скажет мне, позвонив по телефону. Зачем же она делает это публично? Вроде у ее все с популярностью достаточно все в порядке. Пусть обсуждает других. Почему именно на меня выбор упал?», — задала риторический вопрос Волочкова.

По ее мнению, все дело в том, что она — очень «удобная мишень». Кудрявцева, зная, с каким трудом Анастасия борется с комментариями хейтеров, также лезет «в публичное пространство», уподобляясь недоброжелателям, заметила знаменитость.

«Я просто сделала выводы о ней», — призналась танцовщица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кудрявцева призвала помочь утопающей в алкоголе Волочковой.