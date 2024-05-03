Некрасивый обман: модельное агентство оформляло кредиты на москвичей

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Полицейские накрыли модельное агентство, которое оформляло кредиты на москвичей

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Возбуждено 19 уголовных дел по статье о мошенничестве.

Десятки москвичей вместо карьеры в кино оказались в долгах. Схему обмана раскрыли столичные полицейские.

Мошенники под видом модельного агентства предлагали роли в массовке. На собеседовании кандидатов засыпали комплементами и обещали большое будущее. С теми, кто соглашался, аферисты подписывали договор и дополнительные соглашения к нему якобы о дальнейшем сотрудничестве.

На самом деле это были документы на оформление кредита на 150 тысяч рублей. После деньги сразу поступали на счет фирмы. Полицейские задержали подозреваемых, уже заведены уголовные дела о мошенничестве.

Ранее 5-tv.ru писал, что подпольный интим-салон накрыли в Петербурге.

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