Некрасивый обман: модельное агентство оформляло кредиты на москвичей
Полицейские накрыли модельное агентство, которое оформляло кредиты на москвичей
Фото, видео: www.globallookpress.com / © Bulkin Sergey; 5-tv.ru
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Возбуждено 19 уголовных дел по статье о мошенничестве.
Десятки москвичей вместо карьеры в кино оказались в долгах. Схему обмана раскрыли столичные полицейские.
Мошенники под видом модельного агентства предлагали роли в массовке. На собеседовании кандидатов засыпали комплементами и обещали большое будущее. С теми, кто соглашался, аферисты подписывали договор и дополнительные соглашения к нему якобы о дальнейшем сотрудничестве.
На самом деле это были документы на оформление кредита на 150 тысяч рублей. После деньги сразу поступали на счет фирмы. Полицейские задержали подозреваемых, уже заведены уголовные дела о мошенничестве.
Ранее 5-tv.ru писал, что подпольный интим-салон накрыли в Петербурге.
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