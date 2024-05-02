Приведи друга — получи скидку: подпольный интим-салон накрыли в Петербурге
Подпольный интим-салон накрыли в центре Санкт-Петербурга
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru
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За ночь посетители оставляли там от 40 до 180 тысяч рублей.
Подпольный интим-салон с многомиллионным оборотом полиция накрыла в центре Петербурга. За ночь требовательные посетители оставляли там от 40 до 180 тысяч рублей. За эти деньги исполнялось любое их желание.
В течение двух лет, что работало заведение, для завсегдатаев действовала гибкая система скидок. А еще начислялся «кэшбэк» за каждого приведенного клиента.
Задержаны трое администраторов и организатор нелегального бизнеса. Уже возбуждено уголовное дело.
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