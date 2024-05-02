За ночь посетители оставляли там от 40 до 180 тысяч рублей.

Подпольный интим-салон с многомиллионным оборотом полиция накрыла в центре Петербурга. За ночь требовательные посетители оставляли там от 40 до 180 тысяч рублей. За эти деньги исполнялось любое их желание.

В течение двух лет, что работало заведение, для завсегдатаев действовала гибкая система скидок. А еще начислялся «кэшбэк» за каждого приведенного клиента.

Задержаны трое администраторов и организатор нелегального бизнеса. Уже возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал, кто такие консуматорши и как они обманывают мужчин.