Приведи друга — получи скидку: подпольный интим-салон накрыли в Петербурге

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Подпольный интим-салон накрыли в центре Санкт-Петербурга

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru

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За ночь посетители оставляли там от 40 до 180 тысяч рублей.

Подпольный интим-салон с многомиллионным оборотом полиция накрыла в центре Петербурга. За ночь требовательные посетители оставляли там от 40 до 180 тысяч рублей. За эти деньги исполнялось любое их желание.

В течение двух лет, что работало заведение, для завсегдатаев действовала гибкая система скидок. А еще начислялся «кэшбэк» за каждого приведенного клиента.

Задержаны трое администраторов и организатор нелегального бизнеса. Уже возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал, кто такие консуматорши и как они обманывают мужчин.

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