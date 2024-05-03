На Елизавету Боярскую и Максима Матвеева подали в суд из-за долгов за квартиру

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 39 0

Иск к семье знаменитостей подали коммунальщики столичного района Хорошево-Мневники.

На Елизавету Боярскую и Максима Матвеева подали в суд из-за долгов за квартиру

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Суд взыскал с Елизаветы Боярской и ее супруга Максима Матвеева задолженность по оплате коммунальных услуг. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Уточняется, что иск в отношении известной актерской семьи подали коммунальщики столичного района Хорошево-Мневники. Рассмотрев их требования, мировой судья судебного участка Nº 157 удовлетворил их.

«Суд решил взыскать с Боярской Е. М. и Матвеева М. А. в пользу ГБУ „Жилищник района Хорошево-Мневники“ задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг в размере более 26 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Российские знаменитости нередко попадают в списки злостных неплательщиков коммунальных услуг. К примеру, в феврале в аналогичный скандал угодила балерина Анастасия Волочкова, с которой Тверской суд Москвы взыскал около 60 тысяч рублей в пользу товарищества собственников жилья (ТСЖ). Оказалось, что эпатажная звезда несколько месяцев не оплачивала коммуналку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Головинский районный суд Москвы удовлетворил иск Агаты Муцениеце по назначению Павлу Прилучному алиментов на совместных детей.

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