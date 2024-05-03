СМИ узнали новые детали теракта на Крымском мосту в 2022 году

По некоторым данным, для совершения преступления киевский режим мог использовать аммиачную селитру.

Взрывное устройство, с помощью которого был устроен теракт на Крымском мосту в 2022 году, могло содержать аммиачную селитру. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

«Предварительно, в основе взрывного устройства для подрыва Крымского моста могла быть аммиачная селитра в большом объеме», — сообщил собеседник агентства, который близко знаком с ситуацией.

При этом привести в действие взрывное устройство могла промышленная тротиловая шашка весом 400 граммов со специальным гнездом для электродетонатора. Скорость детонации подобного устройства — от 6,5 до 6,8 километров в секунду.

Теракты на Крымском мосту

Теракт на Крымском мосту был совершен 8 октября 2022 года. Тогда произошел подрыв грузовика, из-за чего загорелись семь топливных цистерн ж/д состава, а также частично обрушились два автомобильных пролета.

Второй раз киевский режим устроил теракт на мосту в ночь на 17 июля 2023 года. Тогда два украинских беспилотных надводных аппарата атаковали Крымский мост в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате удара погибла супружеская пара из Белгородской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что стоит за намеками Киева ударить по Крымскому мосту.