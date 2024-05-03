В Петербурге врачи спасли мужчину с крюком в голове

Необычную и очень сложную операцию провели врачи Петербурга — из головы пациента они достали металлический крюк размером в несколько сантиметров. Никакого криминала в этом происшествии нет. Мужчина помогал другу с буксировкой машины. Когда ее тянули на тросе, крюк оторвался и отлетел в петербуржца так неудачно, что вошел в височную часть головы.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, операция длилась три часа. Сейчас пациент идет уже на поправку, теперь его ждет реабилитация.

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